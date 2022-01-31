2022-02-01YEKT08:00:00 | Новости Городские новости В округе ежегодно обновляются здания образовательных учреждений В прошлом году в рамках дополнительных программ было отремонтировано 13 учреждений образования. Насущные проблемы нескольких детских садов и школ удалось решить, в том числе, за счёт инициативного бюджетирования и программы «Развитие образования».

Инициативные проекты были реализованы в восьми учебных учреждениях. Большая часть проектов была направлена на замену окон, а также ремонт фасадов, кровель, санузлов, трубопроводов, благоустройство территории. Ряд проектов был направлен на приобретение развивающего игрового оборудования для детей, создание в школе современного инновационного пространство. Причём объёмы и первоочерёдность работ определяли совместно педагоги, родители и дети. Результаты реализации проектов 2021 года уже оценили все участники процесса. В настоящее время преобразования можно увидеть воочию.

Например, к 70-летию лицея №23 по инициативе родителей во время школьных каникул был отремонтирован фасад здания.



– Нам удалось отремонтировать полностью весь фасад школы, и в том числе столовой. Мы видим, что здание обновилось, школа стала по-настоящему красивой, нас это очень радует, тем более, что всё было сделано в преддверии 70-летия нашего учебного заведения, – отметила директор лицея №23 Елена Лукьянова.

Важно отметить, что по договору подрядчик берёт на себя гарантийные обязательства сроком на два года, и если зимой или весной в ремонте здания будут выявлены какие-либо недостатки, то эти недочёты подрядчиком будут устранены за свой счёт.

В этом году лицей №23 планирует продолжить участие в инициативном бюджетировании. Как пояснила Елена Лукьянова, лицей второй год является инновационной площадкой Министерства образования Челябинской области, за счёт этого школа получает дополнительные средства на покупку инновационного оборудования. В частности, в прошлом году кабинет информатики был переоборудован в конференц-класс.



– Он может использоваться как кабинет информатики в урочное и во внеурочное время, а также для проведения онлайн-конференций, онлайн-тестирования, подготовку и проведения всероссийских проверочных работ, родительских собраний – спектр мероприятий огромный, возможности у нас появляются уникальные. Мы хотим добавить сюда оборудование, которое позволит организовать здесь ещё и пресс-центр, – прокомментировала директор лицея.

Кроме того, в 2021 году было приобретено оборудование и мебель для школьной библиотеки:

– Мы мечтаем, чтобы библиотека стала современным информационным центром, который сегодня нужен нашим детям. Здесь должны быть и книга, и возможность поработать через интернет и с другими хранилищами библиотек, тем более, что учащиеся лицея много работают со «Школой проектов Росатома», а самое главное, мы считаем, что библиотека не должна пустовать. Мы хотим внедрять новые формы работы.









А средства инициативного проекта 2022 года как раз нужны лицею для того, чтобы сделать в помещении библиотеки ремонт, который будет соответствовать яркой красивой новой мебели, установленной в библиотеке.

В здании, расположенном по адресу ул. Герцена,4, детского сада №26 в 2021 году за счёт средств инициативного бюджетирования была капитально отремонтирована кровля. Здание эксплуатировалось с 1954 года, и шиферное покрытие за эти годы пришло в крайне неудовлетворительное состояние. А между тем в четырёх группах детского сада ежедневно находятся порядка шестидесяти детей.



– Сколы и трещины приводили к протеканию по всей площади кровли. Поэтому протекали потолки в группах и в музыкальном зале. Все сотрудники детского сада, родители, и даже жители микрорайона поддержали наш инициативный проект в 2021 году, – подчеркнула заместитель заведующего детского сада №26 Олеся Андрейчук. – Уже сейчас инициативной группой подготовлена заявка на новый проект на 2022 год, это – ремонта фасада здания. Инициативное бюджетирование – это возможность проявить нам всем свою гражданскую позицию, напрямую повлиять на распределение бюджетных средств. Теперь мы надеемся, что нам удастся отремонтировать фасад, и наш детский сад будет ярким и красивым. Во всех начинаниях нас активно поддерживают родители.

Инициативное бюджетирование стало хорошим подспорьем не только для детских садов и школ, но и для учреждений дополнительного образования. В частности, финансирование было выделено Дворцу творчества детей и молодёжи на реализацию двух проектов. По признанию директора ДТДиМ Ирины Антоновой, без средств инициативного бюджетирования выполнить такой объём ремонтных работ в учреждении не получилось бы.



– Первый – это гардеробная и вестибюль, которые можно назвать визитной карточкой дворца, и второй – санузлы. Эти два проекта нам были просто необходимы. В конце 2019 года в рамках капитального ремонта мы отремонтировали балкон, все протечки были ликвидированы, но следы от них остались. Инициативное бюджетирование помогло привести нам всё в порядок: мы отремонтировали стены, поменяли подвесной потолок, отремонтировали подсобные помещения, полностью поменяли электропроводку. В санузлах помимо ремонта, также было заменено устаревшее оборудование на современное, – рассказала директор ДТДиМ Ирина Антонова.



– В связи с тем, что в 2022 году у нас вновь есть возможность принять участие в инициативном бюджетировании, мы планируем подать заявки на три проекта: ремонт фасада ДТДиМ, ремонт помещений клуба «Триумф» и замена окон в клубе по месту жительства «Ровесник» (К.Маркса,4), - рассказала о планах директор дворца.

В 2022 году реализация практики продолжается. С 1 января по 1 марта 2022 года органами местного самоуправления округа осуществляется прием заявок для участия в инициативном бюджетировании.



Информация предоставлена: Инициативные проекты были реализованы в восьми учебных учреждениях. Большая часть проектов была направлена на замену окон, а также ремонт фасадов, кровель, санузлов, трубопроводов, благоустройство территории. Ряд проектов был направлен на приобретение развивающего игрового оборудования для детей, создание в школе современного инновационного пространство.Причём объёмы и первоочерёдность работ определяли совместно педагоги, родители и дети. Результаты реализации проектов 2021 года уже оценили все участники процесса. В настоящее время преобразования можно увидеть воочию.Например, к 70-летию лицея №23 по инициативе родителей во время школьных каникул был отремонтирован фасад здания., – отметила директор лицея №23Важно отметить, что по договору подрядчик берёт на себя гарантийные обязательства сроком на два года, и если зимой или весной в ремонте здания будут выявлены какие-либо недостатки, то эти недочёты подрядчиком будут устранены за свой счёт.В этом году лицей №23 планирует продолжить участие в инициативном бюджетировании. Как пояснила, лицей второй год является инновационной площадкой Министерства образования Челябинской области, за счёт этого школа получает дополнительные средства на покупку инновационного оборудования. В частности, в прошлом году кабинет информатики был переоборудован в конференц-класс.прокомментировала директор лицея.Кроме того, в 2021 году было приобретено оборудование и мебель для школьной библиотеки:А средства инициативного проекта 2022 года как раз нужны лицею для того, чтобы сделать в помещении библиотеки ремонт, который будет соответствовать яркой красивой новой мебели, установленной в библиотеке.В здании, расположенном по адресу ул. Герцена,4, детского сада №26 в 2021 году за счёт средств инициативного бюджетирования была капитально отремонтирована кровля. Здание эксплуатировалось с 1954 года, и шиферное покрытие за эти годы пришло в крайне неудовлетворительное состояние. А между тем в четырёх группах детского сада ежедневно находятся порядка шестидесяти детей., – подчеркнула заместитель заведующего детского сада №26. –Инициативное бюджетирование стало хорошим подспорьем не только для детских садов и школ, но и для учреждений дополнительного образования. В частности, финансирование было выделено Дворцу творчества детей и молодёжи на реализацию двух проектов. По признанию директора ДТДиМ, без средств инициативного бюджетирования выполнить такой объём ремонтных работ в учреждении не получилось бы.рассказала директор ДТДиМрассказала о планах директор дворца.В 2022 году реализация практики продолжается. С 1 января по 1 марта 2022 года органами местного самоуправления округа осуществляется прием заявок для участия в инициативном бюджетировании.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-01YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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