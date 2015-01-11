Мы чтим всех, кто ковал Великую Победу

В память о двух величайших исторических событиях - снятии блокады Ленинграда и разгроме фашистских войск в Сталинградской битве - руководители Озерского городского округа и ветеранских объединений возложили цветы к Вечному огню.

Ежегодно в этом мероприятии принимали участие десятки горожан. Но коронавирус внес свои коррективы, и в последнее время у мемориала не проводятся массовые встречи. В этот раз здесь собралась небольшая группа во главе с председателем Собрания депутатов Сергеем Гергенрейдером и заместителем главы округа Олегом Ланге. Вместе с ними к Вечному огню пришли: председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, ветераны ПО «Маяк», озерской дивизии войск Национальной гвардии России и УВД.

Общепризнанное мнение о героических битвах озвучил Иван Гашев, отметив, что и снятие блокады Ленинграда, и разгром фашистских войск под Сталинградом имели огромное военное значение в ходе Великой Отечественной войны, ведь в результате наша армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца вооруженного противоборства.

Иван Гашев выразил надежду, что озерчане знают и помнят эти даты:

- Мы чтим подвиг всех тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу. Мы склоняем головы перед их мужеством, беспримерным героизмом и самоотверженностью.

На сегодняшний день в округе не осталось защитников Отечества, воевавших на Ленинградском фронте, но проживает 12 детей блокадного Ленинграда, информация о них размещена на официальном сайте ОМС (здесь) . Из озерских фронтовиков, принимавших участие в Сталинградской битве, здравствует один ветеран – Константин Иванович Тихонов. Ему адресованы наши поздравления и пожелания долгих лет.

О том, насколько важно хранить правду о той страшной войне и передавать ее из поколения в поколение, напомнил Сергей Гергенрейдер:

- Наш с вами долг – никогда не забывать о том, какое мужество проявили жители и защитники Ленинграда за 872 дня полной блокады города, какое невероятное усилие совершила Красная Армия, чтобы одержать победу в Сталинградской битве.

В эти страницы истории вписаны имена людей, которые позже стали озерчанами, нашими земляками. В бою при прорыве блокады Ленинграда участвовали жители Озёрска Гимай Габдулисламович Насыров, Николай Васильевич Жидков. Более 30 лет назад в нашем городе благодаря жительнице блокадного Ленинграда Зинаиде Алексеевне Матющенко появилась организация «Блокадное братство», объединившая живущих в Озерске блокадников.

По традиции, собравшиеся на встречу объявили минуту молчания и возложили цветы к монументу.

Справочно:

27 января 1944 года – День снятия блокады города Ленинграда.

02 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа