Принято решение о приостановке занятий в секциях, кружках и мероприятий с участием детей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, гриппом и covid-19, штаб по координации проведения мероприятий по профилактике коронавируса в Озерском городском округе принял решение приостановить с 03 по 13 февраля 2022 года (включительно) все мероприятия с участием детей:

- учебный процесс в организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры администрации Озерского городского округа;

- занятия в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (в помещениях и на свежем воздухе).

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивали и иных мероприятий.

Решение о формате обучения школьников и студентов в округе планируется принять 3 февраля.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49789/