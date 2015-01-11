В Челябинской области впервые закроют на карантин все школы Снежинска

В Челябинской области отмечен первый случай введения карантина во всех школах одного города – на неделю закроют образовательные учреждения в Снежинске.

Профилактическая мера вызвана ухудшением эпидемиологической ситуации по ОРВИ и коронавирусу. В других городах и районах региона массового введения карантина пока не происходило. При этом на данный момент по этой причине закрыты 45 школ, домой отправлены более 21 тыс. учеников. Еще 33 школы со 119 классами перешли на дистанционное обучение.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vpervye-zakroyut-na-karantin-shkoly-v-tselom-gorode_146180.html