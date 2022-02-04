Информация о пожаре по адресу ул. Октябрьская 30

В ночь с 4 на 5 февраля произошел пожар в комнате бывшего общежития по ул.Октябрьская, 30. Во время тушения пожара обнаружены три трупа. Кроме того, пострадала беременная женщина и была отправлена в реанимацию для сохранения плода.

Людей, проживающих рядом с очагом возгорания, эвакуировали в здание Озерского технического колледжа. После проветривания жильцы были возвращены в свои комнаты. Электричество и теплоснабжение в здании функционируют.

Причины пожара устанавливаются специалистами СУ ФПС №1. В настоящее время администрацией Озерского городского округа формируется комиссия по установлению ущерба от пожара в жилом блоке общежития. О развитии ситуации будет сообщено дополнительно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49826/