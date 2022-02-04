Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.02.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 07 февраля

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 23 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 89 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Гайдара 4 с 08-30 до 17-00

Уральская 16 с 9 до окончания работ

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения

Гайдара 4 с 08-30 до 17-00

Дзержинского 37 с 9 до окончания работ

Дзержинского 35-18п, Монтажников34-1п с 9 до 13 часов

Вниманию жителей города!

Постановлением от 02.02.2022 № 01 Главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно.

По решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа Челябинской области от 02.02.2022, в связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста приостановлен образовательный процесс в организациях дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ, СЮТ, ДЭБЦ) в очном режиме с 3 по 13 февраля 2022 года включительно, а также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

В результате повреждения инженерных сетей участок автомобильной дороги в центре перекрестка улиц Свердлова и Кирова имеет провал. Уведомляем участников дорожного движения о снижении максимальной скорости до 20 км/час при подъезде к данному перекрестку (дорожные знаки выставлены). Восстановление данного участка автомобильной дороги до нормативного состояния будет произведено силами ММПКХ. Срок восстановления будет определен позднее.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,14

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 февраля 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем в южной половине до умеренного. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью минус 17-22°, в низинах до минус 27°, на крайнем западе и юге до минус 12°, днем минус 7-12°, в низинах до минус 17°, на крайнем западе до минус 2°.

НЯ: не прогнозируется.

ОЯ: не прогнозируется.

3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 187 сообщений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/49827/