Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 31.01.2022г. по 06.02.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 1049 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 209 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 07.02.2022 получили 1 прививку 38819 человек, 2 прививки – 36313 человек, ревакцинировано 8739 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

В кинотеатре «Октябрь» (центральный вход) проводится вакцинация и ревакцинация против COVID-19 взрослого населения (граждан старше 18 лет) ежедневно: в рабочие дни и по субботам - с 09:00 до 14:00.

Всем желающим поставить прививку при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 № 4 «О внесении изменений в санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15, вступившем в силу 06.02.2022г., лица, контактировавшие с больным COVID-19 не подлежат изоляции.

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19.

Информация межрегионального управления №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49828/