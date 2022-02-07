На Южный Урал надвигается фронт метелей

В Челябинскую область идут метели – осадки достигнут максимума к пятнице, 11 февраля.

Погода начнет портиться уже в среду. По области местами пройдет небольшой снег. Дневная температура останется в пределах минус 5-10 градусов. В четверг также ожидается небольшой снег и все те же 5-10 ниже нуля.

В пятницу синоптики прогнозируют усиление осадков до сильных, а в отдельных районах – возникновение метелей, и минус 4-9 градусов. При усилениях скорость ветра может достигать 14-16 метров в секунду.

По ночам будет холодно – от 15 до 21 градуса ниже нуля, а при прояснениях – до минус 26. И только в ночь на пятницу диапазон ночных температур повысится до минус 10-15.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-nadvigaetsya-front-meteley_146402.html