В Челябинской области приступили к реформе местного самоуправления

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приступили к работе над поправками к проекту закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

По словам председателя Заксобрания Александра Лазарева, необходимость такого закона является следствием принятия новой Конституции, в которой закреплено положение о единстве публичной власти. Федеральный закон «О общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» уже принят, таким образом сделан первый шаг к построению вертикали власти.

«Кроме того, в первом чтении принят закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”, который является следующим этапом в выстраивании этой системы. Он предполагает переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, то есть сохраняется уровень городских округов и муниципальных округов. Эта новация сейчас активно обсуждается, дискуссия была в Госдуме и во время первого чтения. Существуют различные мнения по этому вопросу», – пояснил спикер ЗСО.

По словам Александра Лазарева, законопроект подразумевает достаточно безболезненный переход к новой системе местного самоуправления, так как предлагается ввести большой переходный период. Субъектам РФ дали время для проведения всех организационных моментов.

«Постепенно будут истекать сроки полномочий глав и представительных органов, выборы не проводятся, и постепенно произойдет переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления. Так предполагают авторы законопроекта. В чем еще реализуется единство публичной власти? Если у президента по отношению к губернатору есть определенные полномочия, то теперь и у главы региона по отношению к органам местного самоуправления, к главам муниципалитетов появились полномочия по оценке качества их работы и по возможным последствиям этой оценки», – пояснил глава регионального парламента.

Лазарев отметил, что основные поправки касаются уточнения полномочий органов местного самоуправления. После уточнения они будут подкреплены соответствующим финансированием.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-pristupili-k-reforme-mestnogo-samoupravleniya_146459.html