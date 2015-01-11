В ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, состоится ралли «Малахит – 2022», которое соберёт на Южном Урале около сорока сильнейших экипажей со всей России на специально подготовленных автомобилях. Гонка пройдёт в статусе 6-го этапа Кубка России и 2-го этапа чемпионата УрФО.

За два дня участники преодолеют более 200 километров специальных участков, проложенных по окрестностям Кыштыма и Карабаша. В «боевой» дистанции и узкие трехмерные лесные дороги, и широкие «ходовые» участки, и ледовые допы. Здесь будут представлены различные составляющие классического зимнего ралли, за которые его так любят пилоты и болельщики: трамплины, сложнейшие связки поворотов, скоростные прямые, участки с перепадом высот и ночная борьба в свете «люстр» (так называют фары дополнительного света раллисты).

«Эта гонка — подарок всем любителям автоспорта, будь то участники или болельщики, — рассказывает председатель регионального отделения Российской автомобильной федерации Владимир Денисенко, — Это возможность увидеть технику высочайшего уровня на потрясающих дорогах. Уже восемнадцатый год мы принимаем этап Кубка России. Это почётно, ответственно и требует долгих месяцев подготовки».

На территории Кыштымского городского округа экипажи включатся в борьбу 12 февраля вблизи Белого озера (старт в 17:26) — один из вариантов культового лесного спецучастка, преодолевая который участники перемещаются из Азии в Европу, а также в районе Куватала (старт в 19:29). Здесь экипажи поедут в полной темноте, потребуется идеальная слаженность и работа со стенограммой. Эти два вечерних лесных спецучастка — настоящая визитная карточка ралли «Малахит», они неизменно вызывают восторг и постоянных участников, и дебютантов уральской гонки. Торжественное открытие ралли на территории Кыштымского городского округа в этом году не проводится.

13 февраля гоночный день пройдёт по территории Карабашского городского округа. Вся подробная информация о ралли «Малахит» размещена на сайте chelraf.ru .

Согласно приказу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области № 23 от 27.01.2022 года 12 февраля будет ограничено движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования:

- «Карабаш – Белое озеро – Косой мост», на участке км 17+800 - км 23+000 с 16:00 до 20:30 (время местное);

- «Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты», на участке км 20+176 - км 27+650 с 16:00 до 20:30 (время местное).

Соблюдайте правила безопасности: заранее выберите удобное место, откуда будете смотреть гонку: на значительном удалении от дороги (лучше на возвышенности), лицом к трассе и с возможностью экстренно переместиться. Не выходите на дорогу даже на короткое время. Держите детей за руку, выполняйте указания маршалов и сотрудников полиции.

Информация пресс-службы ралли "Малахит".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49857/