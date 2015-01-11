Отдел по вопросам миграции напоминает о возможности получения государственных услуг через Интернет

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает гражданам о возможности подачи заявлений для получения государственных услуг с помощью сети Интернет.

Практика обращения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг является более популярной, так как значительно экономит время на посещение банка для оплаты госпошлины или личного обращения в ведомство для подачи заявления. Его можно направить в электронном виде в любое время суток, праздничные и выходные дни на любом устройстве, имеющим доступ к сети Интернет.

Кроме этого, пользователям Портала предоставляется 30-процентная скидка на оплату госпошлины. В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 457-ФЗ возможность получения скидки сохраняется до 1 января 2023 года.

Подать электронное заявление через Единый портал можно на следующие государственные услуги:

- выдача заграничного паспорта сроком действия 5 лет и 10 лет,

- замена паспорта гражданина Российской Федерации,

- регистрация по месту жительства или пребывания,

- снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства или пребывания,

- предоставление адресно-справочной информации,

- оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги».