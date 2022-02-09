2022-02-10YEKT10:00:00 | Новости Городские новости О мерах поддержки семей с детьми в Озерском городском округе В 2022 году по инициативе Губернатора Челябинской области на Южном Урале появились новые пособия для семей с детьми. Так, с 1 января 2022 года малообеспеченные южноуральские, в том числе, и озерские семьи будут получать региональную ежемесячную денежную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка.

По информации специалистов управления социальной защиты населения администрации округа, в 2022 году размер пособия составит 6222 рубля. Пособие будет выплачиваться семьям, среднедушевой доход в которых ниже одного прожиточного минимума на душу населения. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 млн рублей.

С 1 января 2022 г. в Челябинской области введена ежемесячная денежная выплата, предоставляемая в рамках Закона Челябинской области от 29.12.2021 г. № 512-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка», при рождении (усыновлении) второго ребенка.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи при следующих условиях:

1. Ребенок рожден в период с 01.01.2022.

2. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум (в 2022 году он составляет 11887,00 рублей на 1 человека). Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам перед подачей заявления.

3. Родители ребенка относятся к категории занятых (трудоустроены, признаны безработными, осуществляют уход за нетрудоспособным гражданином, осуществляют уход за ребенком до трех лет).

Ежемесячная выплата будет производиться со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последует не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляться со дня обращения.

Размер выплаты в 2022 году составляет 6222,00 рубля.

Срок назначения выплаты – до исполнения ребенку возраста один год.

Начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова:

- В настоящее время за назначением выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по адресу ул.Космонавтов, 20 каб. 225 тел. 5-51-62, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00). В дальнейшем будет реализовано право граждан обращаться через МФЦ и Единый портал государственных услуг.Информационные листы по новой мере поддержки находятся в роддоме и ЗАГСе. И у нас уже появились новые получатели выплаты.

Ксения:

-Мне позвонили специалисты из соцзащиты и сообщили о возможности оформить новое пособие при рождении второго ребенка. Согласовали удобное для меня время. В марте я уже получу данную выплату со дня рождения ребенка. Для моей семьи это значимая поддержка и я очень рада, что государство столько внимания уделяет семьям с детьми.

Справочно: в 2021 году на территории Озерского городского округа 3800 граждан, имеющих детей, получили различные виды государственных пособий.

Кроме того, с нового года южноуральским семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата в размере 5 000 рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Всего на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей, которым требуется особая дорогостоящая диета. На реализацию новой меры соцподдержки в областном бюджете 2022 года запланировано более 5,9 млн рублей.

Увеличен размер областного единовременного пособия при рождении ребенка. Для лиц, родивших (усыновивших, взявших под опеку) детей после 30 ноября 2021 года, размер пособия составляет 6 000 рублей вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Информация предоставлена: По информации специалистов управления социальной защиты населения администрации округа, в 2022 году размер пособия составит 6222 рубля. Пособие будет выплачиваться семьям, среднедушевой доход в которых ниже одного прожиточного минимума на душу населения. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 млн рублей.С 1 января 2022 г. в Челябинской области введена ежемесячная денежная выплата, предоставляемая в рамках Закона Челябинской области от 29.12.2021 г. № 512-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка», при рождении (усыновлении) второго ребенка.Данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи при следующих условиях:1. Ребенок рожден в период с 01.01.2022.2. Размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум (в 2022 году он составляет 11887,00 рублей на 1 человека). Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам перед подачей заявления.3. Родители ребенка относятся к категории занятых (трудоустроены, признаны безработными, осуществляют уход за нетрудоспособным гражданином, осуществляют уход за ребенком до трех лет).Ежемесячная выплата будет производиться со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последует не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляться со дня обращения.Размер выплаты в 2022 году составляет 6222,00 рубля.Срок назначения выплаты – до исполнения ребенку возраста один год.Начальник управления социальной защиты населенияСправочно: в 2021 году на территории Озерского городского округа 3800 граждан, имеющих детей, получили различные виды государственных пособий.Кроме того, с нового года южноуральским семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата в размере 5 000 рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Всего на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей, которым требуется особая дорогостоящая диета. На реализацию новой меры соцподдержки в областном бюджете 2022 года запланировано более 5,9 млн рублей.Увеличен размер областного единовременного пособия при рождении ребенка. Для лиц, родивших (усыновивших, взявших под опеку) детей после 30 ноября 2021 года, размер пособия составляет 6 000 рублей вне зависимости от очередности рождения ребенка.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-10YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Новые социальные пособия и размер ряда выплат в 2022 году

Информация управления социальной защиты населения

Национальный проект «Демография» – в помощь озерским семьям

Нацпроект «Демография»: в 2021 году южноуральские семьи получат увеличенные ...

На Южном Урале начинают работать телефоны «горячей линии» по вопросам предо ... {comments_news}