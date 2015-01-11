На дорогах Челябинской области ожидается ухудшение обстановки

На Южном Урале ожидается ухудшение дорожной обстановки из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба министерства, по данным Гидрометцентра, днем 11 февраля в регионе ожидаются снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката.

В условиях плохой видимости и состояния дорожного покрытия водителей просят быть внимательными и осторожными, не превышать установленной скорости, соблюдать дистанцию и не выезжать на встречную полосу.

https://dostup1.ru/society/Na-dorogah-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-uhudshenie-obstanovki_146497.html