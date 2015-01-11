Госавтоинспекция области напоминает о возможности получить государственные услуги посредством предварительной записи на сайте госуслуг

Госавтоинспекция разъясняет преимущество пользования предварительной записью через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Такой формат взаимодействия является актуальным в условиях складывающийся санитарно-эпидемиологической обстановки.

ГИБДД напоминает, что с помощью сайта госуслуг южноуральцы сокращают время получения необходимой информации, выбирают подразделение, дату и время его посещения, направляют заявление в любое удобное время и экономят деньги.

Скидка 30% действует при оплате госпошлины только через портал безналичным способом. Во всех остальных случаях оплата производится полностью.

При оказании какой-либо услуги есть возможность получать уведомление на телефон или электронную почту, а процесс отслеживать в реальном времени.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой прибывать в регистрационно-экзаменационные подразделения строго по времени и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Подробности читайте на сайте : https://74.мвд.рф/news/item/28453434/ #полицияюжногоурала#мвд#мвд74#полиция74#Челябинск#Челябинскаяобласть#МВДРоссии#новости#ПолицияЮжногоУрала#полиция#mvd#mvdrussia#полиция74