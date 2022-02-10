Россиян предупредили о появлении коронавирусных мошенников

В России могут появиться мошенники, использующие тему COVID-19, – они под любым предлогом попытаются выманить данные банковских карт.

Об этом в эфире радио Sputnik расссказал обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский. По его мнению, вспышка заболеваемости из-за штамма «омикрон» обязательно станет поводом для мошенничества.

«Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», – пояснил Александр Маляревский.

По слоавм эксперта. коронавирусные мошенники могут по-разному использовать тему пандемии, но, скорее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками.

«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как сообщение от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», – подчеркнул Маляревский.

Чтобы уберечься от такого мошенничества, эксперт посоветовал осторожно относиться к любым сообщениям от неизвестных лиц на тему коронавируса и делать перекрестные проверки. Эксперт объяснил, как защититься от подобного мошенничества. В любом случае никому нельзя давать своих платежных данных, даже просто номера карты.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-predupredili-o-poyavlenii-koronavirusnyh-moshennikov_146562.html