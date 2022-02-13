Поисково-спасательная служба предупреждает об опасности снежных заносов

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.
Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха.
Опасность снежных заносов для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.
Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо:
- уточнить прогноз погоды на ближайшие сутки - двое, в зависимости от времени поездки;
- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля;
- перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботиться о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверить работу двигателя и аккумулятора, запастись топливом;
- следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами и не забыть зарядное устройство для мобильного телефона;
- перед выездом проверить наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата.
Аварийный набор на случай форс-мажора:
- зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор;
- теплая одежда и одеяла;
- щетка для удаления снега и льда с лобового стекла;
- небольшая лопата, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега;
- ручной фонарь и комплект батареек к нему;
- аптечку;
- еда и питье;
- топор и складная пилу;
- упаковка «сухого горючего», зажигалка, мини-печка и котелок.
Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи: единый телефон в случае беды – 112.
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких.
Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов.