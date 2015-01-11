Спустя 9 лет в МЧС рассказали о действиях после взрыва Челябинского метеорита

Сегодня, 15 февраля, в ГУ ЧМС по Челябинской области вспомнили о падении метеорита и его последствиях – ЧП мирового масштаба произошло ровно девять лет назад.

Эпицентр воздействия ударной волны пришелся на территорию центральной части Южного Урала, где пострадали 11 муниципальных образований – Челябинск, Копейск, Южноуральск, Коркино, Троицк, а также Еманжелинский, Еткульский, Увельский, Красноармейский, Сосновский и Троицкий районы.

«Тогда о причинах случившегося жители даже не догадывались. Отсюда и разные версии произошедшего: от банальных учений до падения самолета. Из-за перебоев мобильной связи волнения среди населения набирали силу. И только через час появились первые сообщения об истинной причине череды событий. Медиапространство оказалось переполненным сообщениями из Челябинской области», – рассказали в МЧС.

Разрушительная сила ударной волны была высокой. Получили повреждения 7 420 объектов, среди которых жилые дома, социальные учреждения, учебные заведения, объекты социальной инфраструктуры. Материальный ущерб от ЧС исчислялся сотнями миллионов рублей. Точное количество пострадавших не известно до сих пор – только за медицинской помощью обратились 1 613 человек, из них 324 ребенка. Однако обошлось без погибших

Для ликвидации последствий ЧС привлекли группировку сил и средств общей численностью более 20 тыс. человек. В ее состав вошли также добровольцы и волонтеры из числа студентов и гражданского населения. Для оказания помощи прибыли дополнительные силы из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа с материалами для восстановительных работ – стеклом, полиэтиленовой пленкой, поликарбонатом, и инструментами. Ежедневно в восстановительных работах участвовали более 12 тыс. человек.

В короткий срок подразделения МЧС России остеклили 25 тыс. 752 квадратных метра окон, демонтировали 4 103 оконных проема, разгрузили 266 тонн стекла. Комплексом «Стрела-П» провели инструментальную оценку технического состояния 44 зданий.

С первых часов начался мониторинг подвергшейся воздействию метеорита территории. В итоге по результатам замеров радиационный фон в области оказался в пределах нормы.

Была организована работа психологов, открыты телефоны «горячей линии», на которые поступило почти 2 тыс. обращений от граждан.

Благодаря оперативным мерам удалось в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия жизни пострадавшего населения, наладить работу социально-значимых объектов и систем ЖКХ.

Фото: https://pikabu.ru/

https://dostup1.ru/accident/Spustya-9-let-v-MChS-rasskazali-o-deystviyah-posle-vzryva-Chelyabinskogo-meteorita_146657.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=