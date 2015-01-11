Сводка аварийности с 7 по 13 февраля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 7 по 13 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 5 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 140 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

2 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

30 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

3 пешехода нарушили Правила дорожного движения;

19 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 9 материалов, по 5 – ти материалам принято решение о лишении водительского удостоверения, по четырем назначен административный арест.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск