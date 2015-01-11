Внимание! Ищем очевидцев!

3 февраля 2022 года, в период времени с 16.35 до 16.45 часов, в районе дома №1 мкр. Заозерный, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при обгоне совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Кашкай», который поворачивал на неохраняемую стоянку. Причинив транспортному средству технические повреждения с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск