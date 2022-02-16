Жители Метлино обсудили идею проведения в посёлке нового областного этно-фестиваля

Фестиваль должен стать первым в области масштабным мероприятием, посвящённым национальным культурам народов Южного Урала, содействовать сохранению их самобытности и традиционного образа жизни.
Zaman в переводе значит время, название фестиваля можно перевести как связующий время. Названию соответствует и эмблема фестиваля.
По замыслу организаторов, праздник будет проходить одновременно на нескольких площадках. В рамках фестиваля запланированы: кулинарный конкурс (приготовление традиционных национальных блюд), национальные игры, творческие конкурсы, показ мод (современная интерпретация традиционных костюмов башкир и татар). Также составляющей фестиваля станет Областной фестиваль татарского и башкирского искусства «Туган як», который проводится в округе с 2010 года и за это время стал его культурным достоянием.
Светлана Степанова, начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа:
– У фестиваля New fest Zaman целый ряд задач, одна из которых - привлечение молодёжи к национальной культуре народов, проживающих в Челябинской области, в частности - в посёлке Метлино. Фестиваль будет проходить целый день с утра и до позднего вечера, в его рамках планируется провести несколько мероприятий.
16 февраля мы рассказали жителям посёлка о проекте, потому что нам важно, чтобы они были не только зрителями, но и его участниками, гостеприимными хозяевами, которые будут встречать гостей из разных уголков Челябинской области. К счастью, нам это удалось. Жители посёлка были рады и поддержали идею фестиваля, заняли очень активную позицию.
То, что проект получил Президенсткий грант, и то, что местом проведения фестиваля станет посёлок Метлино – это очень ответственно и очень почётно. Возможно, что фестиваль получится открытым областным мероприятием, поскольку мы хотели бы пригласить представителей из Татарстана и Башкортостана.
Молодёжь должны заинтересовать экологическое шествие и квесты. В начале фестиваля планируется провести экологическое шествие под названием «Картония». Его участники будут создавать декорации, костюмы, игрушки, мебель, трехмерные скульптуры из картона. Свои таланты участники продемонстрируют, пройдя по главной улице посёлка. Лучшие работы будут отмечены, а главное, что все они соответствующим образом будут утилизированы. Тем самым подчёркивается бережное отношение к природе.
Квесты пройдут в частных подворьях жителей, где участников проверят на знание традиций и обычаев. В рамках фестиваля будут представлен также национальная выставка-ярмарка этнобрендов, искусств и ремёсел. Вечером гости фестиваля смогут посетить концерт с участием более 30 творческих коллективов.
– Мы постоянно работаем над развитием посёлка, заявляемся во все возможные гранты, принимаем участие в разного рода конкурсах, направленных на развитие сельских территорий. В-первую очередь, данный проект направлен на сохранение и популяризацию национальной истории, культуры и традиций коренных народов Южного Урала, расширению межнациональных культурных связей. Он будет способствовать их вовлечению в социально-экономическую жизнь, а также воспитывать у молодёжи любовь к малой Родине.
Кроме того, этот проект станет важным этапом для формирования инвестиционной и туристической привлекательности территории, связующим звеном между прошлым и современностью. Мы надеемся, что мероприятие будет ярким, интересным, и в будущем фестиваль Zaman станет визитной карточкой нашего посёлка и округа, – рассказала об идее проведения мероприятия депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Ольга Хакимова.
В настоящее время организаторы планируют начать рассылать участникам приглашения и положение о фестивале. Проведение фестиваля New Fest Zaman запланировано на 6 июня.
Презентация фестиваля New Fest Zaman.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа