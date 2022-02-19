2022-02-21YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Очистка крыш от снега – зимняя необходимость Сегодня глава Озерского городского округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса очистки кровель жилого фонда: из-за прошедших снегопадов и перепадов температуры воздуха образуется наледь, и существует опасность схода снега с крыш многоквартирных домов.

Накопившийся снег и лед на поверхности скатов угрожает здоровью проходящих мимо людей при стихийном сходе. Чтобы избежать этих негативных последствий, после снегопадов необходимо удалять снег и наледь с кровель, чтобы исключить несчастные случаи, связанные с падением снежных масс.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, в управляющие организации округа направлены телефонограммы с рекомендациями провести работу по очистке наледи и снега с крыш жилых домов с соблюдением техники безопасности. Управляющие компании уже приступили к очистке кровель части жилого фонда.

Стоит напомнить, в этот период при ходьбе по тротуарам, вплотную примыкающим к фасадам домов, жителям округа следует проявлять осторожность и предусмотрительность, обращать внимание на крыши домов, обходить стороной опасный участок. Сообщить о сосульках и снежных навесах на крышах можно в аварийные диспетчерские управляющих организаций.

Также озерским предпринимателям следует помнить, что чистить от снега навесы над входными группами магазинов должны собственники или арендаторы торговых точек.

Памятка при опасности схода снега с крыш зданий.

При движении по улицам держитесь подальше от домов.

Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.

Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть именно там, где существует опасность схода снежных масс.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не ставьте автомобили близко к дому.



Информация предоставлена: Накопившийся снег и лед на поверхности скатов угрожает здоровью проходящих мимо людей при стихийном сходе. Чтобы избежать этих негативных последствий, после снегопадов необходимо удалять снег и наледь с кровель, чтобы исключить несчастные случаи, связанные с падением снежных масс.По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, в управляющие организации округа направлены телефонограммы с рекомендациями провести работу по очистке наледи и снега с крыш жилых домов с соблюдением техники безопасности. Управляющие компании уже приступили к очистке кровель части жилого фонда.Стоит напомнить, в этот период при ходьбе по тротуарам, вплотную примыкающим к фасадам домов, жителям округа следует проявлять осторожность и предусмотрительность, обращать внимание на крыши домов, обходить стороной опасный участок. Сообщить о сосульках и снежных навесах на крышах можно в аварийные диспетчерские управляющих организаций. Телефоны диспетчерских УК Также озерским предпринимателям следует помнить, что чистить от снега навесы над входными группами магазинов должны собственники или арендаторы торговых точек.При движении по улицам держитесь подальше от домов.Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть именно там, где существует опасность схода снежных масс.Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.Не ставьте автомобили близко к дому.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-21YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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