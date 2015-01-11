2022-02-22YEKT10:27:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.02.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 22 февраля 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 2 град. С • атмосферное давление 735 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 71 % • ветер Западный 5 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 4 с 8.30 до 17 часов Гайдара 24-1,2п-ды, К.Маркса 19-2п, Монтажников 22, Октябрьская 26-6п с 9 до 12 часов Матросова 45, 43а-1,2,3п-ды, Октябрьская 12 с 9 до 13 часов Луначарского 13 с 9 до 17 часов Монтажников 50-2к с 11 до 16 часов 2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 4 с 8.30 до 17 часов Гайдара 24-1,2п-ды, К.Маркса 20-4п, К.Маркса 19-2п, Монтажников 22 с 9 до 12 часов К.Маркса 4-12п, Матросова 45, 43а-1,2,3п-ды, Октябрьская 12 с 9 до 13 часов Луначарского 13 с 9 до 17 часов Монтажников 50-2к с 11 до 16 часов Вниманию водителей! В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия на перекрестке улиц Кирова и Свердлова в период с 21.02.2022 г. по 04.03.2022 г. будет закрыто движение автотранспортных средств: - ул. Кирова (от д. №11 до д. №6) - ул. Свердлова (от д. №31 до д. №35) Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути. Уважаемые озерчане! В связи с планируемым выполнением работ по уборке снега с территории гостевой стоянки за ДК «Маяк» 22.02.2022 г. с 9:00 часов до окончания работ просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данной территории. Вниманию озерчан! 22 февраля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Уважаемые жители округа! Резкие перепады температуры воздуха приводят к образованию сосулек, наледи на крышах домов и внезапному сходу снежных масс на тротуар. В целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, рекомендуем быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов. Личный автотранспорт рекомендовано парковать на достаточном расстоянии от строений. Уважаемые родители! Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Объясните детям опасность игр под карнизами домов. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,14 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 22 февраля 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 4-9°, при прояснении до минус 13°, днем от плюс 1° до минус 4°, в низинах до минус 9°. НЯ: не прогнозируется. ОЯ: не прогнозируется. 3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 198 сообщений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/49970/ alebedeva 2022-02-22YEKT10:27:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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