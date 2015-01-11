Ко Дню защитника Отечества сотрудники полиции Озерска приняли участие в спортивной эстафете в детском саду

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск приняли участие в спортивной эстафете с воспитанниками МБДОУ Детского сада № 27.

Инспектор направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы УМВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Комаров рассказал воспитанникам группы №7 какие бывают подразделения в полиции, что входит в обязанности сотрудников и какими навыками должен владеть каждый полицейский.

Для гостей дети подготовили стихотворения, а затем, поделившись на две команды, вместе с полицейскими ребята продемонстрировали меткость и ловкость, были водителями, объезжали препятствия, показывали свои детские водительские удостоверения и даже строили будку для служебной собаки.

В завершении мероприятия сотрудники полиции вручили сладкие подарки всем участникам эстафеты и поздравили будущих защитников Отечества с наступающим праздником.