В Кыштыме рыболов ушел под лед на глазах у очевидцев

В Кыштыме едва не утонул местный рыбак – его спасителем оказался председатель местного отделения общества рыболовов Дмитрий Дудин.

Инцидент произошел накануне, 21 февраля, на городском пруду.

«Я предупреждал его, куда подходить не стоит, говорил, что на том участке тонкий лед. Он не послушал, через несколько секунд раздался треск льда, и человек скрылся под водой. Течение подхватило его и потащило под лед», – рассказал Дудин.

Увидев это, он бросился спасать тонущего. По словам Дмитрия, в тот момент он даже не замечал холода и того, что пришлось нырнуть под лед.

В итоге ему удалось схватить утопающего и вытащить из ледяной воды. К тому моменту мужчину утащило на несколько метров от места ЧП. Ни одному из участников происшествия медицинская помощь не понадобилась.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-rybolov-ushel-pod-led-na-glazah-u-ochevidtsev_146871.html