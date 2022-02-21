Озерчане могут поддержать беженцев из ДНР и ЛНР

Сейчас беженцев размещают на территории Ростовской и Воронежской областей, но уже 38 субъектов Российской Федерации изъявили желание помочь в приёме беженцев, в том числе и наш регион. Покидая свои дома, люди брали с собой только самые необходимые вещи — документы, одежду, и, конечно, остро нуждаются в помощи.
С сегодняшнего дня на базе озерского местного отделения «Единой России» на пр. Ленина, 32-а, каб. 2 открывается пункт приёма гуманитарной помощи. Он будет работать в будни с 9:00 до 17:30.
Принимаются продукты, средства гигиены, постельное бельё — полный перечень указан в листовке.
Второй способ участия в помощи — перечисление денег на специальный счёт. Реквизиты тоже указаны в листовке.
Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа