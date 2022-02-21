Озерчане могут поддержать беженцев из ДНР и ЛНР

В Озерске в понедельник, 21 февраля, состоялся суд по избранию меры пресечения водителю, который в субботу сбил двух сестер. В результате ДТП 14-летняя девочка погибла, старшую,16-летнюю, сестру сегодня доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу Подробнее