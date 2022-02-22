Губернатор напомнил об ответственности глав за безопасность южноуральцев

Алексей Текслер напомнил главам территорий о персональной ответственности за безопасность южноуральцев. Во вторник, 22 февраля, глава региона провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов, на нем он напомнил о необходимости ежедневно контролировать качество уборки дорог, тротуаров и предупреждать сход снега и льда с кровель и козырьков зданий. Он рекомендовал мэриям открыть горячие линии для жителей по опасным объектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На совещании Алексей Текслер особое внимание уделил безопасности жителей области на дорогах и при пожарах. Главам образований он напомнил о необходимости ежедневно контролировать качество содержания дорог, тротуаров, дворовых и общественных пространств.

«У нас снежная зима в этом году, и, коллеги, очень важно своевременно проводить отчистку от снега кровель зданий, особенно сейчас, когда температура повышается. Поэтому, коллеги, сход снега и льда с крыш ставит под угрозу здоровье и жизнь людей. Проработайте этот вопрос оперативно с управляющими компаниями и собственниками зданий»,

— предупредил глава региона.

Он отметил, что главы муниципалитетов несут персональную ответственность за каждый случай травмирования, тем более гибели людей от упавших сосулек или снежного пласта с крыш.

«Откройте на время горячие линии в администрациях, пусть люди звонят, сигнализируют об опасных объектах. Эту работу надо проводить в это время на системной, постоянной основе»,

— рекомендовал глава региона.

Губернатор также поручил профилактировать семьи из группы риска.

«Необходимо наладить практику профилактики пожаров и иных несчастных случаев с семьями из групп риска. Работа с семьями должна быть системной, чтобы иметь возможность выявлять самые ранние признаки неблагополучия и любых угроз безопасности детей в таких семьях. Проанализировать каждый дом и каждую квартиру»,

— поручил Алексей Текслер.

Особое внимание — вопросу безопасности на автодорогах. Идет совместная работа с правоохранительными органами: область приобрела и содержит в рабочем состоянии 172 поста видеонаблюдения на 1308 камер. Глава региона поставил задачу продолжать работу по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения.

https://www.1obl.ru/news/politika/gubernator-napomnil-ob-otvetstvennosti-glav-za-bezopasnost-yuzhnouraltsev/