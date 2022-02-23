2022-02-24YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Депутаты поддержали курс на укрепление правопорядка На сегодняшней сессии Собрания одним из самых обсуждаемых вопросов стал отчет временно исполняющего обязанности начальника Управления МВД по ЗАТО г. Озерск Константина Давыдова о деятельности полиции на подведомственной территории за 2021 год.

В соответствии с докладом (текст -

По словам Константина Давыдова, в зоне повышенного внимания полиции были и остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, регистрируемые в отношении несовершеннолетних, имеющие коррупционный характер, касающиеся использования бюджетных средств и совершенные в сфере дорожной безопасности.

Особое внимание докладчик обратил на необходимость взаимодействия полиции с органами местного самоуправления для обеспечения общественного правопорядка. Здесь, по мнению руководства УМВД, достигнуты некоторые положительные результаты (в округе действует 6 программ правоохранительной направленности, общий объем финансирования, запланированный и выделенный в 2021 году по данным программам, составил 1 млн. 918 тыс. рублей). Но комплексный подход должен стать еще более эффективным. Например, обеспокоенность полицейских вызывают продолжающиеся семейно-бытовые правонарушения (алкоголизм родителей, ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с детьми); растущая подростковая преступность; некомфортные условия службы участковых уполномоченных; низкая заинтересованность граждан и юридических лиц в формировании добровольных народных дружин; непрерывный поток жалоб в УМВД на круглосуточный режим работы некоторых торговых точек и содержание улично-дорожной сети (в частности, нарядами ДПС составлено 612 (-6,5%) актов о выявленных недостатках в содержании УДС, по которым приняты меры надзорного и административного реагирования).

Важным фактором в борьбе за законность и порядок Константин Давыдов назвал гражданскую активность самого населения округа: в 2021 году в УМВД поступило более 14000 тысяч (+6,8%) заявлений и сообщений о происшествиях, в результате проверки которых на учет было поставлено 902 (-7,9%) преступления, эффективность раскрытия преступлений увеличилась на 5% (до 64,1%).

После доклада депутаты задали Константину Давыдову вопросы по существу, в том числе поинтересовались графиком работы участковых уполномоченных, возможностью внедрения в практику ГИБДД интернет- сервисов, законностью размещения питейных заведений в жилых помещениях или в близи от них, укомплектованностью штата Управления. Исполняющий обязанности начальника УМВД отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки, а также при имеющихся трудностях, личный состав его подразделения предпринимает все меры для улучшения жизни в округе и обеспечивает достойный уровень правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории.

В ходе обсуждения доклада слово взял глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков, который отметил, что муниципальная власть активно сотрудничает с УВД и готова в рамках своих полномочий заниматься обозначенными полицией проблемами и впредь.

Кроме информационного, о деятельности УВД, в повестке сессии значились также вопросы правового, имущественного и финансового характера.

В том числе, по представлению администрации Собрание согласовало повышение действующего в Озерском городском округе размера платы за содержание жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (установлен с 01.01.2019 года постановлением администрации ОГО от 27.12.2018 № 3298). Учитывая инфляционные процессы в экономике, повышение МРОТ с 01.01.2021 года на 5,5%, предлагается проиндексировать составляющие платы за содержание жилого помещения на 9,68% с 01 марта 2022 года. В целом, данное решение приведет к повышению платы на 3,1 руб. за кв. м. в месяц (стандартная квартира в доме с полным благоустройством в Озерске) или на 10,1% (типовая квартира).

Решая актуальный вопрос правового обеспечения реализации в округе инициативных проектов, депутаты скорректировали ранее установленную ими норму (решение СД №17 от 27.01.2022) и утвердили проведение в округе как очных, так и заочных собраний (конференций). А также в ответ на поступившие в текущем режиме обращения граждан назначили проведение собраний (конференций) по вопросам реализации очередных 12 инициативных проектов (список -

Подробнее об инициативном бюджетировании в Озерском городском округе здесь:



Информация предоставлена: В соответствии с докладом (текст - здесь ) в отчетном периоде, по сравнению с 2020 годом, в округе сократилось количество совершенных квартирных краж - на 40%, мошенничеств - на 18%, угонов транспортных средств - на 53%, грабежей - на 28%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью - на 40%. Вместе с тем, увеличилось число убийств (+66,7%; до 5), разбойных нападений (+100%, до 3), поджогов (+500%, до 6). Количество поставленных на учет преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 5% (до 255), на улицах округа – на 1% (до 187). Снизилось число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - на 12% (до 37), числа травмированных в них лиц на 25,5% (до 35). Однако число погибших возросло в 3 раза (до 6). Развитие телекоммуникационных систем и повсеместное использование безналичного расчета стало одной из причин преступлений, в первую очередь, имущественного характера: практически каждое третье преступление было совершено с использованием информационных технологий (130 из 278).По словам, в зоне повышенного внимания полиции были и остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, регистрируемые в отношении несовершеннолетних, имеющие коррупционный характер, касающиеся использования бюджетных средств и совершенные в сфере дорожной безопасности.Особое внимание докладчик обратил на необходимость взаимодействия полиции с органами местного самоуправления для обеспечения общественного правопорядка. Здесь, по мнению руководства УМВД, достигнуты некоторые положительные результаты (в округе действует 6 программ правоохранительной направленности, общий объем финансирования, запланированный и выделенный в 2021 году по данным программам, составил 1 млн. 918 тыс. рублей). Но комплексный подход должен стать еще более эффективным. Например, обеспокоенность полицейских вызывают продолжающиеся семейно-бытовые правонарушения (алкоголизм родителей, ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с детьми); растущая подростковая преступность; некомфортные условия службы участковых уполномоченных; низкая заинтересованность граждан и юридических лиц в формировании добровольных народных дружин; непрерывный поток жалоб в УМВД на круглосуточный режим работы некоторых торговых точек и содержание улично-дорожной сети (в частности, нарядами ДПС составлено 612 (-6,5%) актов о выявленных недостатках в содержании УДС, по которым приняты меры надзорного и административного реагирования).Важным фактором в борьбе за законность и порядок Константин Давыдов назвал гражданскую активность самого населения округа: в 2021 году в УМВД поступило более 14000 тысяч (+6,8%) заявлений и сообщений о происшествиях, в результате проверки которых на учет было поставлено 902 (-7,9%) преступления, эффективность раскрытия преступлений увеличилась на 5% (до 64,1%).После доклада депутаты задали Константину Давыдову вопросы по существу, в том числе поинтересовались графиком работы участковых уполномоченных, возможностью внедрения в практику ГИБДД интернет- сервисов, законностью размещения питейных заведений в жилых помещениях или в близи от них, укомплектованностью штата Управления. Исполняющий обязанности начальника УМВД отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки, а также при имеющихся трудностях, личный состав его подразделения предпринимает все меры для улучшения жизни в округе и обеспечивает достойный уровень правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории.В ходе обсуждения доклада слово взял глава администрации Озерского городского округа, который отметил, что муниципальная власть активно сотрудничает с УВД и готова в рамках своих полномочий заниматься обозначенными полицией проблемами и впредь.Кроме информационного, о деятельности УВД, в повестке сессии значились также вопросы правового, имущественного и финансового характера.В том числе, по представлению администрации Собрание согласовало повышение действующего в Озерском городском округе размера платы за содержание жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (установлен с 01.01.2019 года постановлением администрации ОГО от 27.12.2018 № 3298). Учитывая инфляционные процессы в экономике, повышение МРОТ с 01.01.2021 года на 5,5%, предлагается проиндексировать составляющие платы за содержание жилого помещения на 9,68% с 01 марта 2022 года. В целом, данное решение приведет к повышению платы на 3,1 руб. за кв. м. в месяц (стандартная квартира в доме с полным благоустройством в Озерске) или на 10,1% (типовая квартира).Решая актуальный вопрос правового обеспечения реализации в округе инициативных проектов, депутаты скорректировали ранее установленную ими норму (решение СД №17 от 27.01.2022) и утвердили проведение в округе как очных, так и заочных собраний (конференций). А также в ответ на поступившие в текущем режиме обращения граждан назначили проведение собраний (конференций) по вопросам реализации очередных 12 инициативных проектов (список - здесь ) - дополнительно к уже состоявшимся.об инициативном бюджетировании в Озерском городском округе здесь: http://ozerskadm.ru/initsiativnoe-byudzhetirovanie.php?clear_cache=Y Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-24YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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