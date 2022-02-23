Депутаты поддержали курс на укрепление правопорядка

В соответствии с докладом (текст - здесь) в отчетном периоде, по сравнению с 2020 годом, в округе сократилось количество совершенных квартирных краж - на 40%, мошенничеств - на 18%, угонов транспортных средств - на 53%, грабежей - на 28%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью - на 40%. Вместе с тем, увеличилось число убийств (+66,7%; до 5), разбойных нападений (+100%, до 3), поджогов (+500%, до 6). Количество поставленных на учет преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 5% (до 255), на улицах округа – на 1% (до 187). Снизилось число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - на 12% (до 37), числа травмированных в них лиц на 25,5% (до 35). Однако число погибших возросло в 3 раза (до 6). Развитие телекоммуникационных систем и повсеместное использование безналичного расчета стало одной из причин преступлений, в первую очередь, имущественного характера: практически каждое третье преступление было совершено с использованием информационных технологий (130 из 278).
По словам Константина Давыдова, в зоне повышенного внимания полиции были и остаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, регистрируемые в отношении несовершеннолетних, имеющие коррупционный характер, касающиеся использования бюджетных средств и совершенные в сфере дорожной безопасности.
Особое внимание докладчик обратил на необходимость взаимодействия полиции с органами местного самоуправления для обеспечения общественного правопорядка. Здесь, по мнению руководства УМВД, достигнуты некоторые положительные результаты (в округе действует 6 программ правоохранительной направленности, общий объем финансирования, запланированный и выделенный в 2021 году по данным программам, составил 1 млн. 918 тыс. рублей). Но комплексный подход должен стать еще более эффективным. Например, обеспокоенность полицейских вызывают продолжающиеся семейно-бытовые правонарушения (алкоголизм родителей, ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с детьми); растущая подростковая преступность; некомфортные условия службы участковых уполномоченных; низкая заинтересованность граждан и юридических лиц в формировании добровольных народных дружин; непрерывный поток жалоб в УМВД на круглосуточный режим работы некоторых торговых точек и содержание улично-дорожной сети (в частности, нарядами ДПС составлено 612 (-6,5%) актов о выявленных недостатках в содержании УДС, по которым приняты меры надзорного и административного реагирования).
Важным фактором в борьбе за законность и порядок Константин Давыдов назвал гражданскую активность самого населения округа: в 2021 году в УМВД поступило более 14000 тысяч (+6,8%) заявлений и сообщений о происшествиях, в результате проверки которых на учет было поставлено 902 (-7,9%) преступления, эффективность раскрытия преступлений увеличилась на 5% (до 64,1%).
После доклада депутаты задали Константину Давыдову вопросы по существу, в том числе поинтересовались графиком работы участковых уполномоченных, возможностью внедрения в практику ГИБДД интернет- сервисов, законностью размещения питейных заведений в жилых помещениях или в близи от них, укомплектованностью штата Управления. Исполняющий обязанности начальника УМВД отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки, а также при имеющихся трудностях, личный состав его подразделения предпринимает все меры для улучшения жизни в округе и обеспечивает достойный уровень правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории.
В ходе обсуждения доклада слово взял глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков, который отметил, что муниципальная власть активно сотрудничает с УВД и готова в рамках своих полномочий заниматься обозначенными полицией проблемами и впредь.
Кроме информационного, о деятельности УВД, в повестке сессии значились также вопросы правового, имущественного и финансового характера.
В том числе, по представлению администрации Собрание согласовало повышение действующего в Озерском городском округе размера платы за содержание жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (установлен с 01.01.2019 года постановлением администрации ОГО от 27.12.2018 № 3298). Учитывая инфляционные процессы в экономике, повышение МРОТ с 01.01.2021 года на 5,5%, предлагается проиндексировать составляющие платы за содержание жилого помещения на 9,68% с 01 марта 2022 года. В целом, данное решение приведет к повышению платы на 3,1 руб. за кв. м. в месяц (стандартная квартира в доме с полным благоустройством в Озерске) или на 10,1% (типовая квартира).
Решая актуальный вопрос правового обеспечения реализации в округе инициативных проектов, депутаты скорректировали ранее установленную ими норму (решение СД №17 от 27.01.2022) и утвердили проведение в округе как очных, так и заочных собраний (конференций). А также в ответ на поступившие в текущем режиме обращения граждан назначили проведение собраний (конференций) по вопросам реализации очередных 12 инициативных проектов (список - здесь) - дополнительно к уже состоявшимся.
Подробнее об инициативном бюджетировании в Озерском городском округе здесь: http://ozerskadm.ru/initsiativnoe-byudzhetirovanie.php?clear_cache=Y
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа