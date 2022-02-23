Оттепель и 25-градусный мороз: прогноз погоды в Челябинской области

В Челябинской области прогнозируются резкие перепады температур.

По данным Гидрометцентра, 25 февраля воздух прогреется до плюс 3 градусов, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог образуется гололед. Также прогнозируются порывы ветра до 12 м/с.

В ночь на 26 февраля похолодает до минус 13-18, в горах – до минус 21-26 градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3. Ночью 27 февраля в горах температура воздуха опуститься до минус 25 градусов, днем воздух снова прогреется до плюс 3. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

https://dostup1.ru/society/Ottepel-i-25-gradusnyy-moroz-prognoz-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti_146936.html