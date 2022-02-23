Интернет-магазин iHerb приостановил доставку заказов в Россию

Американский онлайн-магазин по продаже витаминов iHerb на неопределенный срок приостановил доставку заказов в Россию. Информация об этом появилась на официальном сайте маркетплейса.

«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион. Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание. Мы работаем с местными службами доставки и делаем все от нас зависящее, чтобы продолжить предоставлять вам качественные услуги в самое ближайшее время»,

— сказано в сообщении интернет-магазина.

Отметим, после объявления президентом Владимиром Путиным 24 февраля о проведении специальной военной операции, которая связана с конфликтом вокруг ДНР и ЛНР другие страны мира ввели ряд экономических санкций простив России. В частности, санкции связаны с ограничением по валютным операциям для владельцев карт ряда банков.

На сайте iHerb сообщают, что для доставки уже отправленного заказа потребуется до 30 рабочих дней. Если заказ еще не отправлен, то сделать это обещают в течение следующих 30 дней. В случае, если заказ не удастся отправить, его отменят, деньги вернутся покупателю.

«Если нам пришлось отменить ваш заказ до его отправки, процесс оплаты покупки был остановлен. Денежные средства должны вернуться на ваш банковский счет в течение 7-10 рабочих дней. Если средства не отображаются на счете, мы просим вас связаться с финансовым учреждением, выпустившим вашу карту, для получения актуальной информации и помощи. В этом случае именно финансовая организация обладает необходимыми ресурсами, чтобы помочь вам»,

— уточняют в интернет-магазине.

IHerb был основан в 1996 году в штате Калифорния (США). В настоящий момент интернет-магазин поставляет продукцию более чем в 185 стран мира. В России торговая площадка зарегистрировала юрлицо и открыла офис в 2019 году.

Несмотря на экономические санкции и ограничения против России, популярный маркетплейс AliExpress сохранит для россиян возможность оплачивать заказы. Об этом РБК сообщил представитель компании. По его словам, все платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме. Вывод средств для российских продавцов не будет ограничен и происходит стабильно и в любое время. Независимо от того, у какого продавца (российского или зарубежного) пользователь из России приобретает товар, любые платежи проходят через «AliExpress Россия» без ограничений.

«AliExpress Россия» является совместной организацией в сфере электронной социальной коммерции. Компания создана китайской Alibaba Group, VK (бывшая Mail.ru Group), USM International и Российским фондом прямых инвестиций. Эта компания существует отдельно от глобального AliExpress, который принадлежит Alibaba и работает в других странах.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/internet-magazin-iherb-priostanovil-dostavku-zakazov-v-rossiyu/