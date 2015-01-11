Минтранс открыл горячую линию по вопросам перевозок пассажиров на юге России

Министерство транспорта открыло горячую линию по вопросам перевозок пассажиров на юге России.
«Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», – сообщили в ведомстве.
Номер горячей линии: +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный.
Ранее Челябинск закрыл воздушное сообщение с южными городами России.
https://dostup1.ru/society/Mintrans-otkryl-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-perevozok-passazhirov-na-yuge-Rossii_146969.html