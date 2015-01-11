В России резко «взлетели» цены на электронику

Крупный российский магазин техники и электроники DNS поднял цены до 30%.

«Деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», – рассказал директор DNS Дмитрий Алексеев.

По его словам, на фоне введения технологических санкций пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

https://dostup1.ru/economics/V-Rossii-rezko-vzleteli-tseny-na-elektroniku_146968.html