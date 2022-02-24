Новости недели с Александрой Лебедевой (25.02.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
-13 озёрских семей получили жилищные сертификаты.
-Кукольный театр «Золотой петушок» принимал в гостях молодых режиссёров из Санкт Петербурга в рамках творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов».
-В преддверие Дня защитника Отечества и 8 марта свои двери для озёрских предпринимателей и покупателей открыл "Market_Oz".
-В Городском парке с размахом прошла "Лыжня России".
-В глк "Егоза" появилась новейшая система оплаты.