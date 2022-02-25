Южноуральцы могут столкнуться с перебоями на портале Госуслуг

Жители Челябинской области могут столкнуться с перебоями в работе портала Государственных и муниципальных услуг – они связаны с беспрецедентными хакерскими атаками на портал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минцифры РФ.

В министерстве сообщили, что 26 февраля специалисты зафиксировал более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

«Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ», – сообщили в Минцифры.

Отмечается, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-mogut-stolknutsya-s-pereboyami-na-portale-Gosuslug_147000.html