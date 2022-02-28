В Челябинской области отменили QR-коды, но не везде

В Челябинской области отменяют QR-коды – с 1 марта в связи с улучшением эпидситуации смягчается ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, QR-коды отменяются:

• для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров;

• для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха;

• для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Действие QR-кодов сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по числу присутствующих на них.

Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenyayut-QR-kody-no-ne-vezde_147056.html