Следственный отдел по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области информирует о расследовании преступлений в 2021 и 2022 годах

Убийства в 2021 году

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в 2021 году возбуждено 5 уголовных дел о совершении убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также 1 уголовное дело о совершении покушения на убийство.

Одно из указанных уголовных дел возбуждено по факту безвестного исчезновения жителя г. Кыштым, который пропал на территории города Озерск. Данное уголовное дело прекращено ввиду отсутствия события преступления, то есть в ходе расследования не установлено обстоятельств, указывающих на криминальный характер исчезновения человека.

Отмечается, что в 1 квартале 2021 года на территории ОГО произошло 3 убийства. Все они раскрыты, уголовные дела рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.

В 2021 году не имелось фактов совершения убийств, которые остались бы нераскрытыми, что, безусловно, указывает на надлежащее функционирование правоохранительной системы в целом по данному направлению деятельности.

Убийство в 2022 году

В истекшем периоде 2022 года Следственным отделом по ЗАТО город Озерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть по факту убийства местного жителя.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки по месту жительства одного из них, произошел конфликт, в ходе которого один из участников кухонным ножом нанес смертельную рану своему оппоненту.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, его окончание запланировано на март 2022 года. После окончания расследования уголовное дело будет направлено в суд.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

При этом необходимо отметить, что подавляющее большинство убийств совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Данные преступления (большинство) носят бытовой характер и совершаются по месту жительства одного или обоих участников конфликта.

Информация Следственного отдела.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50018/