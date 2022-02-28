Сводка аварийности в период с 21 по 27 февраля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 21 по 27 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 136 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

28 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

4 водителя не предоставили преимущества пешеходам;

16 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 7 материалов, по одному материалу принято решение о лишении водительского удостоверения, по трём назначен административный арест.