В Озерском городском округе завершился приём заявок на инициативное бюджетирование в 2022 году

Следует отметить, что в прошлом году на реализацию инициативных проектов в Озерский городской округ было направлено 29 млн рублей, в этом году – 38,5 млн рублей. Практика инициативного бюджетирования показала свою эффективность и успешность, в этом году желающих поучаствовать в программе стало значительно больше. В прошлом году озерчане подали 41 заявку, в этом – 62 на общую сумму более 100 млн рублей, поэтому конкурсный отбор предстоит серьёзный.
Напомним, что благодаря инициативному бюджетированию в 2021 году в округе были успешно реализованы 16 инициативных проектов в сферах образования, социальной защиты, капитального строительства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения проектов, в 2021 году округ также стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области.
По оценке начальника управления экономики администрации Александра Жмайло в этом году проекты очень разные, но, как и в прошлом году тематика проектов разделилась на четыре блока. Кроме того, наработанный в прошлом году опыт позволил повысить качество подготовки заявок. Лидерами по количеству заявок являются учреждения образования.
Несколько учреждений и инициативных групп вышли на конкурс с двумя и более проектами. Такой подход можно назвать рациональным, поскольку с большей долей вероятности проект получит финансирование, если будет укладываться в определённую сумму средств.
– Практика прошлого года показала, что иногда хороший проект, набравший большое количество баллов, не мог получить средства на реализацию, поскольку оставшаяся в бюджете сумма была меньше той, которая требовалась. Конкурсная комиссия вынуждена была рассматривать проекты, идущие следом по рейтингу, но укладывающие в оставшуюся сумму, – отметил Александр Жмайло. – Поэтому в некоторых случаях целесообразнее разбить один большой многопрофильный проект на несколько частей.
В этом году областной закон внёс небольшие поправки в порядок рассмотрения и конкурсного отбора проектов. Теперь от момента завершения сбора заявок (от 1 марта) до заключения соглашений специалистам администрации даётся не 30, а 45 дней. То есть, для проверки документов на их полноту и соответствие целей заявленных проектов вопросам местного значения дано немного больше времени.
В течение этого срока проекты пройдут правовую экспертизу и экспертизу в профильных подразделениях администрации. По результатам этой работы будет издано постановление администрации о допуске проектов к конкурсному отбору. Следующий шаг – это рейтинговое голосование граждан на платформе обратной связи портала Госуслуг, после чего документы рассмотрит конкурсная комиссия.
Итогом рассмотрения станет перечень проектов, которым будет оказана финансовая поддержка в 2022 году.
Внесённые проекты: http://ozerskadm.ru/initsiativnoe-byudzhetirovanie.php?clear_cache=Y
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа