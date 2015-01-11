Новые законы для россиян – изменения с марта 2021 года

Индексация пенсий военным пенсионерам, ужесточение контроля за оборотом оружия и техосмотр по-новому – важные нормативные акты, которые вступают в силу в марте 2022 года.

В Челябинской области с 1 марта смягчается ряд мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, отменяются QR-коды для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров; для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха, а также для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Действие QR-кодов сохраняется только при посещении культурных и спортивных мероприятий, при этом снимается ограничение по числу присутствующих на них.

Также отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 8,6%. Причем пенсии пересчитают с 1 января 2022 года. Закон касается почти 2,6 млн человек. Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

Ужесточается контроль за оборотом оружия.

С 1 марта запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдет психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотические и психотропные вещества. Обследование отныне должно проводиться раз в пять лет и исключительно в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. О выявлении у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована электронным письмом, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать и лицензию, и оружие.

Ответственность за отсутствие диагностической карты.

С 1 марта штраф за управление автомобилем без диагностической карты будет равен 2 тыс. рублей. Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут. Автовладельцам, которые используют машину в личных целях, проходить техосмотр не нужно, за исключением случая, когда ТС старше четырех лет меняет владельца и на него отсутствует диагностическая карта.

Новый порядок выдачи медсправок водителям.

Водителям, которые были лишены прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования, придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия.

Изменения в Трудовой кодекс РФ.

Поправки в документ направлены на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний. Вводятся новые понятия, права и обязанности для работодателей и работников. В частности, закреплены основные принципы обеспечения безопасных условий труда, запрет на работу в опасных условиях и право работника на получение информации об условиях и охране труда.

Трудоустройство людей с инвалидностью.

Работодателям, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3%.

Появятся новые категории жилья.

Введение таких понятий, как «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс», позволяет устранить правовой пробел в жилищном законодательстве и защитить права собственников.

Строительство на сельхозземлях.

С 1 марта на земельных участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам, разрешено строить жилые дома. На одном участке может быть один дом, в котором не более трех этажей и 500 кв. м. При этом площадь застройки должна быть не более 0,25% от площади земельного участка.

Расширен перечень лицензируемых видов работ в геодезии и картографии.

Изменения расширяют перечень выполняемых работ, составляющих геодезическую и картографическую деятельность, подлежащих лицензированию. В него теперь включены работы, выполняемые в отношении границ зон с особыми условиями использования территории. Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Запрет на использование ГМО и методов генной инженерии в с/х.

С 1 марта вступает в силу закон, который запрещает применять в сельском хозяйстве клонирование и методы генной инженерии, ГМО и трансгенные организмы, а также ионизирующее излучение. Часть требований касается упаковки, использования пищевых добавок, удобрений, ароматизаторов и усилителей вкуса. В отличие от органических продуктов, при производстве «зеленых» продуктов можно применять интенсивные, но при этом максимально безопасные агротехнологии. "Зеленая" продукция будет отмечаться специальным знаком. Сертификация будет добровольной.

Утилизация компьютерной и бытовой техники.

С 1 марта в России предпринимателям и юрлицам запрещено выбрасывать бытовую технику и компьютеры. Их необходимо будет сдавать в переработку. Остальные россияне, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Свидетельства о смерти в электронном виде.

Медицинские организации станут вносить все сведения в информационную систему здравоохранения, после чего они будут переданы в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Благодаря этому близким умершего не придется предоставлять документ в госорганы.

Оформление инвалидности по упрощенке продлено до лета.

Оформить или продлить инвалидность без медико-социальной экспертизы и очного посещения бюро можно до 1 июля 2022 года. Все данные об инвалидности и прохождении реабилитации будут напрямую передаваться в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, а человеку будет предоставлен доступ к социальным услугам и начислится социальная пенсия. Справки об установлении инвалидности отправляют почтой.

Больничные перестанут оформлять по телефону. Новый порядок оформления больничных дистанционно будет действовать до 15 марта.

Напомним, что людям со средним и легким течением ковида не нужно посещать поликлинику для того, чтобы оформить больничный лист или получить рекомендации. При первых симптомах заболевания нужно обратиться на горячую линию или в call-центр поликлиники по месту жительства для получения дистанционной консультации и оформления больничного листа.

Борьба лжеблаготворителями.

Вводится административная ответственность за использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков. Максимальное наказание – штраф до 50 тыс. рублей.

Оценка финансового риска банками. С 22 марта банки будут оценивать качество операций, проводимых их клиентами, и относить их к группе риска совершения подозрительных операций: при высоком риске будут ограничения по операциям. Подозрительными являются операции, которые, предположительно, совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-s-marta-2021-goda_147067.html