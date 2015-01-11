В Челябинской области запретили публичные мероприятия

В Челябинской области введен запрет на проведение публичных мероприятий на территории региона – под запрет попадают, в том числе, митинги, шествия и демонстрации.

«Запретить на территории Челябинской области проведение публичных мероприятий за исключением публичных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти или правительством Челябинской области», – говорится в документе.

Соответствующие дополнения внесены в распоряжение правительства от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Сроки действия ограничения не установлены.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zapretili-publichnye-meropriyatiya_147069.html