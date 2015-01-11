Дорожники назвали срок открытия 4-полосной трассы на Екатеринбург

В Уральский федеральный округ с рабочим визитом приезжал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков – он проинспектировал ход работ по расширению трассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинской области.

Речь идет об участке с 79 по 121 километр. При высокой интенсивности движения ‒ до 15 тыс. автомобилей в сутки ‒ двухполосный участок не справлялся с потоком транспорта. Сейчас дорожники расширяют 40-километровый участок с двух до четырех полос.

Специалисты ведут работы с 2020 года, уже завершены три этапа и капитально отремонтирован участок протяженностью 31 км. В этом году специалисты капитально отремонтируют еще 9 км.

Как рассказал начальник управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, на каждом этапе работы велись с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году –19 км вместо 12,5 км. Завершить капремонт пообещали к осени 2022 года.

https://dostup1.ru/economics/Dorozhniki-nazvali-srok-otkrytiya-4-polosnoy-trassy-na-Ekaterinburg_147096.html