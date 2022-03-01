Жителям округа предлагают принять участие в выборе территории для благоустройства

Озерский городской округ в 2022 году примет участие во Всероссийском конкурсе в категории: «Малые города». Для участия в конкурсе муниципалитет должен предложить проект, предусматривающий комплекс мероприятий по благоустройству территории общего пользования. Речь идёт о площадях, набережных, улицах, пешеходных зонах, скверах, парках и других общественных территориях.
Напомним, что с 2017 года в стране реализуется национальная программа «Комфортная городская среда». В рамках этой программы все муниципалитеты получают средства на реализацию проектов по благоустройству территорий. В Озерском городском округе, начиная с 2017 года, был выполнен значительный объём работ по благоустройству, как общественных, так и дворовых территорий.
Кроме того, по поручению президента РФ с 2018 года проходит Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём могут участвовать города с численностью населения до 100 тысяч человек.
Участие в конкурсе – это возможность для Озерского городского округа претендовать на финансирование проекта благоустройства, который предложат сами жители округа.
Сделать свой вклад в формирование конкурсной заявки может каждый путем участия в разработке предложений по улучшению городской среды. Уровень вовлечения жителей, бизнеса, городских сообществ, молодежи и активистов – важный критерий оценки конкурсной заявки.
Предложения можно оформить, заполнив специально разработанный для этого бланк. Есть возможность предложить три территории, наиболее соответствующие заданным параметрам (они указаны внизу бланка – сноска-*). Также необходимо указать свои контакты и подписать согласие на обработку персональных данных.
Заполненные бланки можно направить в администрацию в бумажном или электронном варианте по следующим адресам:
– администрация Озерского городского округа (пр. Ленина, д. 30а), all@ozerskadm.ru.
– отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (ул. Мира, д. 15), metlino@ozerskadm.ru.
– отдел администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный (ул. Советская, д. 15), novogorniy@ozerskadm.ru.
– приемная Управления капитального строительства и благоустройства администрации округа (ул. Индустриальная, д. 3), uksib@ozerskadm.ru.
– депутатский центр местного отделения ВПП «Единая Россия» (пр. Ленина, д. 32а, кабинет № 2).
– приемная Управления архитектуры и градостроительства администрации округа (пр. Ленина, 62, каб. 209), arch@ozerskadm.ru.
Все предложения будут рассмотрены общественной комиссией, созданной для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству.
Информация Управления капитального строительства и благоустройства.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа