Жителям округа предлагают принять участие в выборе территории для благоустройства

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, который обязывает юридические лица и предпринимателей передавать отходы, отнесенные к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства», компаниям, которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов Подробнее