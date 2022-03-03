Экстренное предупреждение

5, 6 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах сильные гололедно-изморозевые явления, сильное отложение мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица от наката, снежные заносы, усиление ветра до 25 м/с, метели.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50088/