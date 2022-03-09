В Озерске прошёл ежегодный муниципальный фестиваль «Дни естествознания – 2022»

Фестиваль «Дни естествознания – 2022» завершился 4 марта. Он проводится уже 10 лет на базе предметных лабораторий физики и химии лицея №39 при поддержке Центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк».

Объединение школьников с учителями, инженерами и учёными, специалистами разных профессий, связанных с естественными науками, помогает поддерживать устойчивый интерес к химии, физике и биологии.

В течение пяти дней было проведено 14 разнообразных мероприятий. Самыми юными участниками фестиваля стали воспитанники детского сада №26. Они побывали на уроках занимательной биологии (учитель Гудков Н.В.) и химии (учитель Гудкова Н.А.).

Инженеры и сотрудники ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк» проводят большую просветительскую и профориентационную работу среди озёрских подростков. В частности, этом году в рамках фестиваля школьники смогли посетить занятия: начальника группы ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» Мурашовой Е. Л. – семинар «Тритий как один из дозообразующих радионуклидов в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк», руководителя отраслевого центра компетенции «Аналитический контроль» ФГУП «ПО «Маяк» Киреевой М.С. – семинар «Движение Worldskills», инженера-технолога ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» Истомина И.А. – семинар «Индивидуальность школьника в научном обществе», начальника группы ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» Сотник Н.В. – лекция «Биологическая индикация радиационного воздействия».

По традиции в течение фестиваля учителя-предметники лицея №39 оказывали помощь школьникам в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ:

Порошина Е.В., тренинг по решению экспериментальной задачи ОГЭ по физике;

Гудкова Н.А., лабораторная работа «Подготовка к ЕГЭ: качественные реакции на неорганические вещества и ионы (вопрос№24)»;

Гудков Н.В., практикум «Подходы к решению 2 части ЕГЭ по биологии»;

Порошин О.В., занятия по теме «Тактика и стратегия участия в ЕГЭ по физике», «Качественная задача», «Задачи с погрешностями».

В рамках фестиваля «Дни естествознания» также состоялась экскурсия в ММПКХ СП «Водопроводные очистные сооружения Озёрска». Школьники узнали, как готовят питьевую воду в Озерске. Дети побывали в фильтровальном зале предприятия, увидели, что качество воды ежедневно контролирует лаборатория водоснабжения отдела производственного и экологического контроля. Специалисты станции водоснабжения постоянно следят и за состоянием главного питьевого водоёма Озёрска – озером Иртяш.

Организаторы проекта выражают признательность и благодарность всем школам, которые приняли участие в муниципальном фестивале «Дни естествознания».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50109/