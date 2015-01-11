Завершилось первенство округа по хоккею на валенках среди школьных команд

Все игры проходили на хоккейной площадке школы №25. В общей сложности в нем приняли участие более 130 мальчиков и юношей из восьми образовательных учреждений округа.

Соревнования проводились по двум возрастным группам: мальчики 6-8 классов и юноши 9-11 классов. В младшей группе участвовали 7 команд, в старшей на одну меньше. Обе группы сыграли в один круг, а затем игры плей-оф.

В старшей группе команды школ №25 и №30 по результатам кругового турнира сразу вышли в 1\2 финала. В 1\4 финала в первой игре встретились команды лицея №23 и школы №32. Забив в каждом периоде по три мяча, и пропустив по одному, команда лицея вышла в полуфинал, где их ждала команда школы №25. Во втором мачте 1\4 финала борьбы не получилось, команда лицея №39 разгромила команду школы №21 со счетом 17:2. Столь уверенная игра лицеистов дала понять, что команде школы №30 в полуфинале будет нелегко.

В младшей группе в 1\4 финала было на одну игру больше. В двух играх особой борьбы не было – команда школы №38 обыграла команду школы №21 со счётом 11:0, а команда школы №33 лицей №23 со счётом 15:5. В третьей игре, как и ожидалось, развернулась настоящая битва. Встречались команды школ №30 и №25. По ходу игры ни одна из команд не могла оторваться больше чем на один мяч, попеременно лидируя в счете. Последний мяч в основное время – за 4 секунды до конца, забил лучший игрок школы №25 Матвей Сырейщиков. В дополнительное время ребята из школы №30 сумели забить один мяч, не пропустив ни одного. Игра закончилась со счетом 9:8. Как и во многих других играх, лучшим у победителей был их вратарь Сирчев Матвей, признанный по итогам турнира лучшим вратарем.

В первой 1\2 финала в старшей группе сошлись лицей №23 и школа №25. Несмотря на хорошую игру лидера лицеистов Шлюпки Николая, оказать серьезного сопротивления слаженной коллективной игре игроков противника, команде лицея не удалось. Счет 9:3. Во второй игре команда школы №30 не смогла оказать серьезного сопротивления команде лицея №39, вратарь школы №30, хорошо отыграв круговой турнир, перестал выручать. Счет оказался разгромным 16:6.

В младшей группе, команда школы №38 не оставила никаких шансов команде школы №33, разгромив ее со счетом 11:5. Во втором матче, все было гораздо интереснее. Прекрасную игру демонстрировали оба вратаря. Удача сопутствовала команде лицея №39, которая одержала победу со счетом 6:5.

4 марта, при большом стечении болельщиков, не только обучающихся школ финалистов, но и их родителей, которые активно болели вместе с учителями физкультуры, состоялись игры за призовые места. Лед был очень скользкий, но игры выдались на славу.

В начале были игры за 3 место. В младшей группе игра чуть не завершилась камбеком. Команда школы №30, проигрывая 0:5, смогла сравняла счет 7:7. Игра закончилась победой школы №33 со счетом 9:7, которая и заняла 3 место. Игра за 3 место в старшей группе закончилась поражением команды школы №30 со счетом 2:8, которая перед игрой потеряла одного из своих основных игроков, из-за чего, слаженная игра команды рассыпалась.

Финалы выдались на славу, особенно в старшей группе. В младшей группе вратарь лицея №39 Айдар Мажитов (признанный лучшим игроком турнира в этой группе) показал очередную прекрасную игру, а вот лучший бомбардир турнира мальчишек Илья Петров, забив до финала 46 мячей, в финале не забил ни одного. Игра закончилась победой лицеистов со счетом 7:4.

В финале старшеклассников встречались команды школы №25 и лицея №39. После первого периода счет 4:4. В этой игре должен быть определён и лучший бомбардир старшей группы. До последней секунды не было понятно, кто одержит вверх. В этой игре решался и вопрос лучшего бомбардира в группе 9-11 классов. Перед игрой одинаковое количество мячей, по 27, имели лидеры команд Обанин Матвей и Андреев Михаил. Удача была на стороне лицеистов, в составе которой выступали лучший бомбардир старшеклассников Обанин Матвей, забросив 33 мяча, он опережал своего конкурента на 1 мяч и лучший вратарь – Игонин Радомир. Лучшим игроком в этой группе был признан капитан команды школы №25 Андреев Михаил.

После финалов состоялось награждение. Команды получили грамоты от Управления образования администрации Озерского городского округа и кубки, которые вместе с медалями и индивидуальными призами для лучших вратарей, бомбардиров и игроков были предоставлены шефами профсоюзом реакторного завода ФГУП «ПО «Маяк».

Особую благодарность хотелось бы выразить судьям Гиниятову Риму Рафкатовичу и Шумилову Андрею Анатольевичу, отсудившим большинство игр, а также работнику школы №25 Иванову Сергею Владимировичу, который поддерживал лед хоккейной коробки в «рабочем» состоянии.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50105/