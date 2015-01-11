Турнир по волейболу стал удачным подарком к Международному женскому дню

В прошедшие праздничные выходные в культурно-спортивном комплексе «Лидер» состоялся традиционный женский турнир по волейболу памяти тренера А.В. Мичковец.

В этом году турнир проходил в 21 раз. Несмотря на эпидемиологическую обстановку и погодные условия, в Озерск приехали спортсменки из Челябинской и Свердловской областей. В этот раз в турнире участвовали четыре команды: две представляли г. Озерск («Малахит» и «Альянс), «Вета» - г. Челябинск и «Даймонд» - г. Первоуральск.

Турнир прошёл динамично, практически все встречи были напряжёнными и захватывающими. По итогам двух игровых дней победителями стали волейболистки из Первоуральска, второе место заняла озерская команда «Малахит», третье - команда из Челябинска. Вторая озерская команда в этом году осталась без медалей.

Главный судья соревнований, председатель федерации волейбола Озёрска Елена Дороднева благодарит за помощь в организации и проведении соревнований: Юлию Речкалову и Елену Купцову, судей турнира Андрея Кочерева и Олега Оглоблина, бессменного секретаря Людмилу Балабанову, Управление ФКиС, МБУ «Арена».

Этот турнир стал удачным подарком к Международному женскому дню.

Огромное спасибо нашим болельщикам за переживания, за оказанную поддержку любимым командам.

Информация и фото МБУ «Арена».