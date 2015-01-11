Инициативное бюджетирование-2022: участвуй в развитии Озерского городского округа

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с Отделением лицензионно-разрешительной работы по городам Кыштым, Карабаш и ЗАТО г. Озёрск Управления Росгвардии по Челябинской области на территории Озерского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2022» в целях профилактики преступлений и правонарушений с применением оружия Подробнее