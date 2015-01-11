Инициативное бюджетирование-2022: участвуй в развитии Озерского городского округа

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области
с 2021 года и позволяет южноуральцам воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся: благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое. В этом году муниципалитетам по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера было выделено 1,5 млрд. рублей.
В Озерском городском округе в прощлом году практика инициативного бюджетирования показала свою эффективность и успешность: в этом году желающих поучаствовать в программе стало значительно больше. В прошлом году озерчане подали 41 заявку, в этом – 62 на общую сумму более 100 млн рублей.
Напомним, что благодаря инициативному бюджетированию в 2021 году в округе были успешно реализованы 16 инициативных проектов в сферах образования, социальной защиты, капитального строительства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства. По уровню активности жителей, которую проявили озерчане в ходе подготовки и обсуждения проектов, в 2021 году округ также стал лидером среди муниципалитетов Челябинской области.
Как принять участие в голосовании?
Поддержать понравившиеся проекты можно на сайте ozerskadm.ru с помощью специального баннера.
Или на Платформе обратной связи. Для этого необходима учетная запись портала «Госуслуги».
В голосовании могут принять участие жители Челябинской области, достигшие возраста 14 лет. Каждый участник голосования может поддержать любое количество проектов в своем муниципальном образовании.
Какие проекты будут выбирать жители Озерского городского округа?
На общественное голосование вынесены следующие инициативные проекты.
Привести в порядок дорогу, благоустроить детскую площадку или сквер, отремонтировать школу или детский сад – выберите лучшую идею
по преображению Озерского городского округа!
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа