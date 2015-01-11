Южноуральские школьники смогут путешествовать летом на поезде со скидкой 50%

Школьники из Челябинской области летом смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%.

Отмечается, что скидка распространяется на тех детей, которым на момент поездки исполнится 10, но не исполнится 18 лет. Оформить билеты за полцены для школьников можно: в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов; в вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов); в купейные вагоны двухэтажных поездов.

Отмечается, что скидка 50% для детей в период летних каникул на ЮУЖД предоставляется седьмой год подряд. За это время ей воспользовались почти 14 млн школьников.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-shkolniki-smogut-puteshestvovat-letom-na-poezde-so-skidkoy-50_147427.html