Афиша на 11-13 марта!

На календаре весна, а за окном...снова зима!
Согреваемся впечателениями и хорошим настроением с помощью нашей афиши!
Озерск и его окрестности
Все выходные
глк "Егоза":
11 марта - С 12:00 до 21:00 (днём все трассы, после 18:00 - "Спортивная")
12 марта - с 10:00 до 21:00 (днём все трассы + ТЮБИНГ, после 18:00 - "Спортивная")
13 марта - с 10:00 до 18:00.
Кукольный театр:
В субботу не опаздываем! Перед спектаклем «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН», на очном голосовании выберем победителя конкурса «Мой любимый театр!»
В воскресенье приходим на спектакль всей семьей! Расскажем родителям как укладывать спать даже самого непослушного малыша.
Пятница, 11-ое марта
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин
Комедия-гротеск (16+)
Суббота, 12-ое марта
С 10 до 16.00 Городской музей
Фотовыставка из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская зима».
На выставке представлено 60 фотографий, снятых фотохудожниками Челябинской области, которые познакомят посетителей с зимними видами Южного Урала, неповторимой красотой, с безграничными степными просторами, застывшими в ледяном безмолвии озерами и реками, могучими горными кряжами и дремучими заснеженными лесами.
14.00 ДК "Строитель"
Творческий вечер Озёрского композитора Валерия Белкина с участием ансамбля «Уралочка», хора ветеранов «Рябинушка», гостей из городов Снежинск и Чебаркуль.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Лейтенант с острова Инишмор" М.МакДонах
Чёрная комедия (18+)
Воскресенье, 13-ое марта
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Мой папа - птиц" Д.Алмонд
Сказка (6+)
11.35 Шахматный клуб
Первенство Озёрского городского округа по классическим шахматам-2022. Приглашаем всех желающих принять участие в турнире. Регистрация с 11 00 до 11 30. Начало в 11 35. Контроль времени: 40+30.
13.00 Городская библиотека
Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают 13 МАРТА в 13 ЧАСОВ на открытие 13-й отчётной выставки участников фотоклуба.
Вниманию зрителей будут представлены фотографии, выполненные в таких направлениях, как: пейзаж, портрет, АРТ, жанровые зарисовки и натюрморт.
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли!
Пигмалион, или Моя прекрасная леди.
Комедия-приключение в 2-х действиях.
Материал подготовила Александра Лебедева.