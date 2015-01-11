Афиша на 11-13 марта!

На календаре весна, а за окном...снова зима!

Согреваемся впечателениями и хорошим настроением с помощью нашей афиши!

Озерск и его окрестности

Все выходные

глк "Егоза":

11 марта - С 12:00 до 21:00 (днём все трассы, после 18:00 - "Спортивная")

12 марта - с 10:00 до 21:00 (днём все трассы + ТЮБИНГ, после 18:00 - "Спортивная")

13 марта - с 10:00 до 18:00.

Кукольный театр:

В субботу не опаздываем! Перед спектаклем «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН», на очном голосовании выберем победителя конкурса «Мой любимый театр!»

В воскресенье приходим на спектакль всей семьей! Расскажем родителям как укладывать спать даже самого непослушного малыша.

Пятница, 11-ое марта

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Господа, товарищи, сволочи и дамы..." В.Ляпин

Комедия-гротеск (16+)

Суббота, 12-ое марта

С 10 до 16.00 Городской музей

Фотовыставка из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская зима».

На выставке представлено 60 фотографий, снятых фотохудожниками Челябинской области, которые познакомят посетителей с зимними видами Южного Урала, неповторимой красотой, с безграничными степными просторами, застывшими в ледяном безмолвии озерами и реками, могучими горными кряжами и дремучими заснеженными лесами.

14.00 ДК "Строитель"

Творческий вечер Озёрского композитора Валерия Белкина с участием ансамбля «Уралочка», хора ветеранов «Рябинушка», гостей из городов Снежинск и Чебаркуль.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Лейтенант с острова Инишмор" М.МакДонах

Чёрная комедия (18+)

Воскресенье, 13-ое марта

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Мой папа - птиц" Д.Алмонд

Сказка (6+)

11.35 Шахматный клуб

Первенство Озёрского городского округа по классическим шахматам-2022. Приглашаем всех желающих принять участие в турнире. Регистрация с 11 00 до 11 30. Начало в 11 35. Контроль времени: 40+30.

13.00 Городская библиотека

Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают 13 МАРТА в 13 ЧАСОВ на открытие 13-й отчётной выставки участников фотоклуба.

Вниманию зрителей будут представлены фотографии, выполненные в таких направлениях, как: пейзаж, портрет, АРТ, жанровые зарисовки и натюрморт.

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли!

Пигмалион, или Моя прекрасная леди.

Комедия-приключение в 2-х действиях.

Материал подготовила Александра Лебедева.