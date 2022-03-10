В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием общественного пассажирского транспорта, снижение тяжести их последствий с 14 по 20 марта на территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Автобус».

В ходе акции будет обеспечен контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов.

Дополнительным проверкам будут подвергнуты и междугородние перевозки.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на соблюдение пассажироперевозчиками Правил перевозки групп детей, наличия и использования тахографов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, соответствие конструкции транспортных средств установленным требованиям.

Уважаемые горожане, во избежание дорожно-транспортных происшествий и получения травм из – за нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, просим вас обо всех случаях нарушения ПДД водителями автобусов сообщать в ОГИБДД по тел. 4-36-02.