В Челябинской области открыли горячую линию для жалоб на рост цен

В Челябинском УФАС открылась горячая линия по вопросам повышения цен на товары и услуги и их наличие – по ней жители региона смогут пожаловаться на рост цен или отсутствие на полках того или иного товара.

Подчеркивается, что по телефону 8-963-470-41-55 жители региона смогут сообщить не только о повышении цен на продукты, но и на непроизводственные товары и услуги. Например, лекарства, стройматериалы, бытовую технику, электронику, услуги связи и интернет и другое.

Как сообщает ведомство, полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных участников рынков.

«ФАС России и ее территориальные органы ведут постоянный мониторинг ценообразования в целях оперативного выявления и пресечения злоупотреблений со стороны участников рынка. В случае выявления признаков нарушений незамедлительно принимаются меры реагирования – от предостережений до возбуждения антимонопольных дел», – пояснили в УФАС.

При подаче обращения гражданину необходимо назвать:

фамилию, имя, отчество;

суть обращения (наименование товара, его вес/объем, кто производитель, когда и на сколько изменилась цена). Важно, чтобы сравнение было по идентичным товарам (одного производителя, марки, веса/объема);

наименование и адрес магазина, где зафиксирован рост цен.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkryli-goryachuyu-liniyu-dlya-zhalob-na-rost-tsen_147488.html